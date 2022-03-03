Украина прекратила экспорт газа

Украина временно запретила экспорт газа со своей территории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Facebook-аккаунт «Укртрансгаза».

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«Министерство энергетики Украины запретило участникам рынка экспортировать природный газ с таможенной территории нашего государства. Это относится и к газу, хранящемуся в подземных газохранилищах страны в режиме "таможенный склад"», — говорится в сообщении.

Также в нем отмечается, что ограничения ввели приказом Минэнерго от 3 марта в связи с проведением боевых действий на территории Украины.