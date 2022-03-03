Силуанов назвал ключевые задачи государства на сегодняшний день

Глава Министерства финансов Антон Силуанов в ходе встречи с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей ( РСПП ) назвал ключевые задачи государства на сегодняшний день. По его словам, власти должны сохранить зарплаты и социальные выплаты гражданам, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Министр отметил, что ключевые задачи на сегодняшний день — сохранение рабочих мест и заработной платы, а также обеспечение социальных выплат гражданам», — говорится в заявлении.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила об ограничении наценок на некоторые товары в магазинах крупных торговых сетей, таких как «Карусель», «Перекресток» и «Пятерочка». Наценки на ряд позиций не будут превышать пяти процентов в таких категориях товаров, как молочная продукция, сахар, хлеб и хлебобулочные изделия, а также овощи так называемого борщевого набора.