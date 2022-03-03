Удар по автопрому Европы: дефицит сырья из России и Украины

Европейские автопроизводители опасаются нехватки критически важных материалов и компонентов – редкоземельных металлов, никеля, неона и т.д. Из-за перебоев поставок они уже приостановили выпуск автомобилей на заводах в Европе. В частности, остановились некоторые заводы Porsche, BMW и Mini. О том, как текущая ситуация повлияет на работу мировых автоконцернов – в материале «Газеты.Ru».

Немецкая ассоциация автопроизводителей VDA предупредила об усугублении производственных проблем и возможной нехватке важного сырья, поставляемого из России и Украины. В частности, проблемы могут возникнуть с высокоочищенным неоном (используется в производстве микрочипов), ключевым экспортером которого является Украина.

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Высокоочищенный неон применяется в лазерах, предназначенных для гравировки микросхем на кремниевых пластинах. Украина является ключевым поставщиком этого газа на мировом рынке, занимая до 70% объема его производства - мощности для его выпуска были созданы еще в советское время. С другой стороны, из-за введения масштабных санкций против России проблемы могут возникнуть с поставками палладия, который применяется в автомобильных нейтрализаторах выхлопных газов. Россия поставляет в Германию 20% объемов этого металла, уточняет VDA.

Еще один важный для автопрома материал, проблемы с поставками которого из России могут усугубиться – высокоочищенный никель, который применяется при производстве литий-ионных аккумуляторов - основного компонента батарей большинства электрокаров.

"В долгосрочной перспективе автомобильная промышленность столкнется с нехваткой и более высокими ценами на сырье", — говорится в заявлении отраслевого объединения немецкого автопрома.

На фоне перебоев с логистикой работу приостановили несколько европейских автозаводов. В частности, из-за нехватки жгутов проводки производства на западе Украины прервало сборку автомобилей предприятие Porsche в Лейпциге, а Volkswagen до пятницы, 4 марта остановил выпуск электромобилей на заводах в Цвиккау и Дрездене. Перебои производства затронули электромобили концерна Volkswagen, построенные на платформе MEB. В частности, это электрические модели ID.3, ID.4 , ID.5, Audi Q4 e-tron и Cupra Born.

"В связи со сложившейся ситуацией в этом регионе возможны перебои в цепочке поставок", - приводит Automotive News Europe слова представителя Volkswagen.

Из-за перебоев с поставками украинских автокомпонентов на следующей неделе приостановят свою работу заводы BMW в Германии (в Дингольфинге и Мюнхене, а также в Великобритании, где собирают автомобили Mini, сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. Также сборка двигателей будет приостановлена на заводе в Австрии. Для того, чтобы получить несложные компоненты электросистем, автокомпании могут привлечь альтернативных поставщиков за короткое время, но в случае с редкоземельными металлами и другим сырьем проблема более серьезна, говорят эксперты.

"Как правило, в пуле поставщиков компонентов для автопроизводителя уже есть две или три одобренные компании – для того, чтобы была возможность оперативно заменить одного другим без прохождения процедуры одобрения, - объясняет "Газете.Ru" независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. – Они поставляют компоненты параллельно в разных пропорциях".

По его словам, в случае электропроводки альтернативные производители существуют в Словакии, Турции, Китае - и заместить одного производителя другим в случае перебоев с производством и поставками не представляет большой проблемы – при условии небольшого объема производства. Однако с поиском поставщиков редкого сырья - такого, например, как литий для тяговых батарей, может быть гораздо больше трудностей. При переориентации европейского автопрома с российских поставщиков на китайских, африканских и латиноамериканских как минимум можно ожидать роста цен. В части сырья для бензиновых автомобилей Россия поставляет на мировой рынок металлы платиновой группы, и эту продукцию заменить сложно, отмечает руководитель проектов SBS Consulting Дмитрий Бабанский.

"В части узлов и агрегатов российский экспорт в масштабах европейского рынка невелик, однако на долю России приходится примерно 45% мирового производства палладия, около 15% платины и 12% родия. Эти металлы нужны для производства каталитических нейтрализаторов, - говорит Бабанский "Газете.Ru". – В части сырья для электромобилей Россия играет важную роль в мировом производстве высокосортного никеля".

На ее долю приходится около 20% его мирового производства и тут замещение может быть несколько затруднительным, полагает Бабанский.

"Достаточно трудно заменить российский титан. Это критичный компонент, у нас хорошо его делают, и диски, в составе которых есть титан из России, раньше использовали даже некоторые команды "Формулы-1", - добавляет Сергей Бургазлиев.