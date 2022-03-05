Правительство Франции посоветовало французским компаниям «не спешить с уходом из России», сообщила газета «Фигаро» со ссылкой на участника совещания в Елисейском дворце, на которое в пятницу вечером были приглашены представители ведущих французских компаний.

«Нам напомнили, что каждая компания вправе самостоятельно определять свою стратегию на российском рынке. Но министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр выразил мнение, что сейчас лучше поставить бизнес на паузу, чем в спешке покидать страну в одностороннем порядке и никого не предупредив», – сообщил источник ТАСС.

Ранее немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz объявил о приостановке поставок легковых автомобилей в Россию и их производства на территории РФ. В тот же день немецкий автоконцерн Volkswagen объявил о прекращении поставок в Россию. Кроме того, в четверг появились сообщения о возможной остановке завода Nissan Motor в России.

Во вторник британский автопроизводитель Jaguar Land Rover приостановил отправку машин в Россию. В тот же день американский автоконцерн General Motors решил приостановить экспорт автомобилей в Россию. Кроме того, бизнес в России приостановили шведские автопроизводители Volvo, Scania и Ericsson.

Днем ранее немецкий Daimler Truck приостановил сотрудничество с российским «КамАЗом». В прошлую пятницу стало известно, что компании Audi, Land Rover, Porsche, General Motors приостановили экспорт автомобилей в Россию. В тот же день Volkswagen остановил два завода в городах Цвиккау и Дрезден из-за отсутствия украинских комплектующих.

В четверг Skoda и ИКЕЯ приостановили работу в России. Компания Lego приостановила поставки в Россию. Аналогичное решение принял Volkswagen.

В пятницу Porsche остановил поставки автомобилей в Россию. Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb также приостановил свою деятельность в России и Белоруссии. Panasonic и Microsoft приостановили продажу товаров и предоставление услуг в России.