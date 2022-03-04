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45 минут назад

Белоусов рассказал о трех вариантах взаимодействия с зарубежными компаниями при их уходе из РФ

Газета.RuГазета.Ru

На фоне санкций правительство РФ разработало сценарии развития отношений с иностранными партнерами, сообщил российский вице-премьер Андрей Белоусов. Его слова приводит ТАСС.

Белоусов рассказал о трех вариантах взаимодействия с зарубежными компаниями при их уходе из РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня могут появиться предприятия, акционеры которых принимают решение уйти с российского рынка. В этой связи возникает три варианта», — отметил зампред правительства.

По его словам, первым вариантом является продолжение работы компаний в РФ в полной мере с обеспечением всего необходимого для производственных процессов, второй вариант — передача доли иностранных акционеров в управление партнерам из РФ с последующей возможностью возвращения на российский рынок.

При этом Белоусов подчеркнул, что третий вариант — полный уход компании из территории России, закрытие предприятий и увольнение сотрудников, однако данный сценарий правительство РФ теперь может рассматривать как умышленное банкротство.

Ранее компания Porsche сообщала об остановке поставок автомобилей в Россию.

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