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33 минуты назад

Правительство озвучило три варианта отношений с иностранными компаниями

Алиса Селезнёва

По словам первого вице-премьера России Андрея Белоусова, возможны несколько вариантов отношений с иностранными компаниями в условиях санкций, но полный их уход с российского рынка будет восприниматься как умышленное банкротство. Об этом пишет РИА Новости.

Белоусов рассказал о трех вариантах взаимодействия с зарубежными компаниями при их уходе из РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Белоусова, есть три варианта развития отношений: компания продолжает полноценную работу, на время передает долю в управление партнеров или окончательно уходит из России, закрывает производство и увольняет сотрудников.

«В третьем этом варианте мы будем вмешиваться через процедуру ускоренного банкротства, так как абсолютным приоритетом для нас является сохранение занятости и социальное благополучие наших граждан, чтобы добросовестные предприниматели могли обеспечить эффективное функционирование бизнеса», - пояснил Белоусов.

Россия столкнулась с волной международных консолидированных санкций после начала 24 февраля военной операции на территории Украины. США и ЕС ввели санкции против российской банковской системы, госдолга и операций ЦБ РФ. Ряд российских банков отключили от системы SWIFT. Международные компании и производители товаров заявили об уходе с российского рынка и выхода из проектов в России.

В частности, о прекращении работы в России и Белоруссии объявила шведская компания IKEA. Там подчеркнули, что события, происходящие на Украине, влекут за собой не только «огромные человеческие потери, но и приводят к серьезным нарушениям в цепочках поставок и условиях торговли». Также свою деятельность в России приостановили H&M, Asos, COS, Nike, Apple, Karl Lagerfeld и другие зарубежные фирмы.

Экономика,Андрей Белоусов,Банк России,Ikea,Apple,ЕС,
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