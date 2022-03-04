Белоусов рассказал о трех вариантах взаимодействия с зарубежными компаниями при их уходе из РФ

По словам первого вице-премьера России Андрея Белоусова, возможны несколько вариантов отношений с иностранными компаниями в условиях санкций, но полный их уход с российского рынка будет восприниматься как умышленное банкротство. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам Белоусова, есть три варианта развития отношений: компания продолжает полноценную работу, на время передает долю в управление партнеров или окончательно уходит из России, закрывает производство и увольняет сотрудников.

«В третьем этом варианте мы будем вмешиваться через процедуру ускоренного банкротства, так как абсолютным приоритетом для нас является сохранение занятости и социальное благополучие наших граждан, чтобы добросовестные предприниматели могли обеспечить эффективное функционирование бизнеса», - пояснил Белоусов.

Россия столкнулась с волной международных консолидированных санкций после начала 24 февраля военной операции на территории Украины. США и ЕС ввели санкции против российской банковской системы, госдолга и операций ЦБ РФ. Ряд российских банков отключили от системы SWIFT. Международные компании и производители товаров заявили об уходе с российского рынка и выхода из проектов в России.