Совфед одобрил закон об амнистии капитала

Совет Федерации 4 марта одобрил закон об амнистии капитала.
Ранее Госдума приняла в первом чтении и в целом закон о новом этапе амнистии капитала в России.
В конце февраля глава Минфина России Антон Силуанов заявил о подготовке предложения о проведении более масштабной, чем в предыдущие годы, амнистии капитала.
Документ предусматривает проведение очередного этапа добровольного декларирования имущества и счетов в банках, обеспечение правовых гарантий сохранности капитала и имущества физических лиц, защиту их имущественных интересов.