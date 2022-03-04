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38 минут назад

Совфед одобрил закон об амнистии капитала

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Совет Федерации 4 марта одобрил закон об амнистии капитала.

Совфед одобрил закон об амнистии капитала
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Госдума приняла в первом чтении и в целом закон о новом этапе амнистии капитала в России.

В конце февраля глава Минфина России Антон Силуанов заявил о подготовке предложения о проведении более масштабной, чем в предыдущие годы, амнистии капитала.

Документ предусматривает проведение очередного этапа добровольного декларирования имущества и счетов в банках, обеспечение правовых гарантий сохранности капитала и имущества физических лиц, защиту их имущественных интересов.

Экономика,Антон Силуанов,Минфин России,Совет Федерации,Госдума,
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