«Первое направление - энергетическое. Европейский союз уже заявил, что собирается наполнить свои хранилища газом на 80%, сейчас они практически пусты. И это при цене газа более 2 тыс. долларов за 1 тыс. куб. м., она уже приближается к 2,5 тыс. долларов. Кроме того, если ЕС отказывается от нашего газа, ему надо построить терминалы по приему сжиженного природного газа (СПГ). ФРГ уже объявила, что собирается строить два таких терминала. Это огромные суммы. Также нам собираются перекрыть поставки элементной базы для нашего высокотехнологичного оборудования. Но это означает потери для тех компаний, которые нам поставляют такую продукцию.



Огромные потери ожидаются из-за закрытия неба, авиакорридоров для полетов самолетов. Помимо того, что теряется сама транспортная составляющая, будут потери на перелетах со стороны юга с большим кругом или, наоборот, через северные территории, что существенно удлиняет путь, чуть ли на одну треть. Это все транспортные расходы и прочее. Если они убирают от нас самолетный парк, значит, несут огромные потери лизинговые компании. А вслед за лизинговыми несут потери страховые компании. То есть это удар по финансовому сектору. Лизинговые и страховые компании - это существенный кусок финансового сектора. Это уже вмешательство в финансовый рынок Европейского союза. И не знаю, как они тут отреагируют с этой своей поправкой по финансовым вопросам, когда они говорят, что готовы пересмотреть санкции и сделать определенные изъятия, если это угрожает стабильности финансового сектора в целом и отдельным финансовым учреждениям.



Вслед за этой транспортной составляющей и перекрытием границ идет туристический сектор. Турбизнес - это не какая-то периферийная отрасль в Западной Европе. Для многих стран, особенно южных, это от 15 до 20 процентов валового внутреннего продукта (ВВП). Это связано с обслуживанием туристов, гостиницами, ресторанным бизнесом. То есть это малый и средний бизнес, где просматривается потеря рабочих мест и социальные волнения. И такие волнения тоже стоят денег, которые будут потрачены на их компенсацию.



Это такой многослойный пирог. И все слои касаются чувствительных отраслей экономики. Мы можем обозначить те участки и направления, которые лежат на поверхности. Даже не вторгаясь в глубину, уже этого достаточно, чтобы понимать, что Запад очень скоро эти самые санкции будет смягчать или даже от них откажется. А если не откажется, то оставит их в таком состоянии, что они будут нерабочими. Мы видим, что в отношении отдельных людей и компаний санкции уже снимаются. Были сообщения, что компании с участием (российского бизнесмена Алишера) Усманова выводятся из-под санкций. А когда только вводились санкции, сразу была оставлена лазейка для гуманитарных грузов и грузов, которые могут быть в рамках антиковидных мероприятий. А если есть лазейка, сквозь нее осуществляются достаточно серьезные потоки. Главное правильно оформить документы.



Все перечисленное - малая часть. А все вместе отражается на темпах роста экономики, на наполнении бюджетов, на производстве валового внутреннего продукта со всеми вытекающими тормозящими последствиями для экономики. Уже не говоря о том, что это почва для развития инфляции со всеми отдельными негативными последствиями. Считать убытки для стран Европы уже не очень продуктивно, потому что все это уже становится на реальную грань катастрофы. Если считать все со всеми эффектами, пронизывается глубина всей экономики. Это десятки и сотни миллиардов евро.



Для меня главный индикатор - это то, что они, вводя санкции, даже самые грозные на слух, везде себе оставляют какие-то пути к отступлению. А на некоторых направлениях уже сделаны шаги назад. Сейчас первый политический шок пройдет и будет уже трезвое осмысление».

Михаил Беляев Кандидат экономических наук