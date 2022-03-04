России могут ограничить доступ к финансам МВФ

России могут ограничить доступ к финансам в Международном валютном фонде (МВФ), сообщает РИА Новости.

Фото: Reuters Reuters

Такую возможность, по информации Reuters, рассматривают европейские чиновники.

По мнению ЕС, данная мера усилит давление на российскую экономику и финансовую систему, а также станет важным символическим шагом, углубляющим международную изоляцию Москвы.

Один из рассматриваемых вариантов — полностью исключить Россию из организации, выступающей в качестве кредитора последней инстанции. При этом источники Reuters отмечают, что сделать это будет сложно, если не невозможно.

«Идет дискуссия, но полностью исключить Россию, вероятно, нереально из-за необходимого кворума», - сказал высокопоставленный чиновник ЕС, чье имя не называется.

В качестве других вариантов рассматривается приостановка права голоса России в МВФ, а также блокирование ее доступа к специальной валюте МВФ и специальным правам заимствования.