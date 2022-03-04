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2 часа назад

России могут ограничить доступ к финансам МВФ

Вероника Полынина

России могут ограничить доступ к финансам в Международном валютном фонде (МВФ), сообщает РИА Новости.

России могут ограничить доступ к финансам МВФ
Фото: ReutersReuters

Такую возможность, по информации Reuters, рассматривают европейские чиновники.

По мнению ЕС, данная мера усилит давление на российскую экономику и финансовую систему, а также станет важным символическим шагом, углубляющим международную изоляцию Москвы.

Один из рассматриваемых вариантов — полностью исключить Россию из организации, выступающей в качестве кредитора последней инстанции. При этом источники Reuters отмечают, что сделать это будет сложно, если не невозможно.

«Идет дискуссия, но полностью исключить Россию, вероятно, нереально из-за необходимого кворума», - сказал высокопоставленный чиновник ЕС, чье имя не называется.

В качестве других вариантов рассматривается приостановка права голоса России в МВФ, а также блокирование ее доступа к специальной валюте МВФ и специальным правам заимствования.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины». В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.

Экономика,Владимир Путин,Международный валютный фонд,ЕС,
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