ЕС приготовился отключить от SWIFT другие российские банки

Евросоюз рассматривает возможность отключения от системы SWIFT других российских банков, передает РИА «Новости».

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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что ЕС обсуждает отключение от SWIFT и других российских банков в рамках усиления санкций в связи с действиями РФ на Украине.

Он подчеркнул, что санкции, вводимые Западом против России, ставят своей целью не смену политического руководства в стране, а ослабление российской экономики.

Боррель также ответил на вопрос о возможности отказа от поставок российского газа. По его словам, нельзя отказаться от поставок газа из России «со дня на день», но ЕС будет стремиться к быстрому сокращению закупок.