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57 минут назад

ЕС может отключить от SWIFT другие российские банки

Вероника Полынина

Евросоюз рассматривает возможность отключения от системы SWIFT других российских банков, передает РИА «Новости».

ЕС приготовился отключить от SWIFT другие российские банки
Фото: ReutersReuters

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что ЕС обсуждает отключение от SWIFT и других российских банков в рамках усиления санкций в связи с действиями РФ на Украине.

ЕС согласовал отключение от SWIFT семи российских банков

Он подчеркнул, что санкции, вводимые Западом против России, ставят своей целью не смену политического руководства в стране, а ослабление российской экономики.

Боррель также ответил на вопрос о возможности отказа от поставок российского газа. По его словам, нельзя отказаться от поставок газа из России «со дня на день», но ЕС будет стремиться к быстрому сокращению закупок.

Ранее Евросоюз отключил от системы межбанковских платежей SWIFT российские банки ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

Экономика,Жозеп Боррель,Новикомбанк,Совкомбанк,Промсвязьбанк,ЕС,
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