Цены на нефть максимально подскочили

Мировые цены на нефть завершили рабочую неделю максимальным ростом. Такого не наблюдалось на протяжении почти двух лет. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press Arne Dedert/dpa/Global Look Press

По итогам недели стоимость нефти марки Brent выросла на 14,5% и составила $118,11 за баррель. В свою очередь цена на WTI стала выше на 20,9%, достигнув уровня $115,68. Подобная рекордная недельная динамика наблюдается впервые с мая 2020 года.

Накануне, 3 марта, стоимость майского фьючерса на нефть Brent выросла на 6% — до $119,34 за баррель. Такие данные были зафиксированы на бирже ICE на 10:42. В последний раз баррель нефти этого сорта стоил столько же в феврале 2013 года.