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32 минуты назад

Ретейл предложил ограничить продажу ряда товаров в одни руки для борьбы с перекупщиками

Елена Прошина

Крупнейшие торговые сети в России просят разрешить им ограничивать продажу ряда товаров с минимальной наценкой в одни руки, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Минпромторга РФ.

Борьба с перекупщиками: Продажу товаров в одни руки хотят ограничить
Фото: ТАССТАСС

Так предлагается бороться с перекупщиками.

«Крупнейшие федеральные и региональные торговые сети приняли решение минимизировать риски приобретения перекупщиками социально значимых продуктов питания, по которым в рамках договоренностей с Минпромторгом России, Минсельхозом России и ФАС установлена минимальная наценка», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что уже были зафиксированы случаи, когда такие товары приобретались в большем, чем нужно для частного потребления, объеме. Речь идет о нескольких тоннах для последующей перепродажи.

Чтобы обеспечить россиян доступными продуктами, торговые сети предложили дать им возможность, руководствуясь реальной ситуацией, при необходимости ограничивать отпуск некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки, сообщает Минпромторг.

Как сообщалось ранее, ряд торговых сетей ограничат свои наценки на продукты на уровне 5%. В ФАС рекомендовали продолжить постоянный мониторинг ценообразования от производства до поступления продуктов в торговые сети «на предмет наличия признаков нарушений антимонопольного законодательства».

Экономика,Минсельхоз России,Минпромторг,
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