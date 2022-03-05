Борьба с перекупщиками: Продажу товаров в одни руки хотят ограничить

Крупнейшие торговые сети в России просят разрешить им ограничивать продажу ряда товаров с минимальной наценкой в одни руки, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Минпромторга РФ.
Так предлагается бороться с перекупщиками.
«Крупнейшие федеральные и региональные торговые сети приняли решение минимизировать риски приобретения перекупщиками социально значимых продуктов питания, по которым в рамках договоренностей с Минпромторгом России, Минсельхозом России и ФАС установлена минимальная наценка», - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что уже были зафиксированы случаи, когда такие товары приобретались в большем, чем нужно для частного потребления, объеме. Речь идет о нескольких тоннах для последующей перепродажи.
Чтобы обеспечить россиян доступными продуктами, торговые сети предложили дать им возможность, руководствуясь реальной ситуацией, при необходимости ограничивать отпуск некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки, сообщает Минпромторг.
Как сообщалось ранее, ряд торговых сетей ограничат свои наценки на продукты на уровне 5%. В ФАС рекомендовали продолжить постоянный мониторинг ценообразования от производства до поступления продуктов в торговые сети «на предмет наличия признаков нарушений антимонопольного законодательства».