Маск призвал к скорейшему увеличению добычи нефти и газа

Американский предприниматель Илон Маск призвал немедленно увеличить добычу нефти и газа в США. Как считает бизнесмен, «зеленая» энергетика не может сразу заместить российский экспорт углеводородов.
«Тяжело об этом говорить, но нам надо немедленно увеличить добычу нефти и газа. Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер», - написал Маск в Twitter.
Ранее в Соединенных Штатах заявили об ограничении в экспорте для нефтеперерабатывающей отрасли России. По мнению администрации президента США, принятые санкционные меры помогут защитить американских потребителей.