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1 час назад

Маск призвал к скорейшему увеличению добычи нефти и газа

ТК «Звезда»ТК «Звезда»

Американский предприниматель Илон Маск призвал немедленно увеличить добычу нефти и газа в США. Как считает бизнесмен, «зеленая» энергетика не может сразу заместить российский экспорт углеводородов.

Маск призвал к скорейшему увеличению добычи нефти и газа
Фото: ReutersReuters

«Тяжело об этом говорить, но нам надо немедленно увеличить добычу нефти и газа. Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер», - написал Маск в Twitter.

Ранее в Соединенных Штатах заявили об ограничении в экспорте для нефтеперерабатывающей отрасли России. По мнению администрации президента США, принятые санкционные меры помогут защитить американских потребителей.

Экономика,Илон Маск,Администрация США,
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