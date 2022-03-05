Оценена способность Китая помочь российской экономике

Китай способен сгладить влияние санкций на российскую экономику и помочь ей, но Пекин пока не торопится это делать, считает The Wall Street Journal.

Фото: Антон Ваганов / Reuters Антон Ваганов / Reuters

Пекину и Москве сложно обойти ориентированную на доллар международную финансовую систему, несмотря на общие интересы, отмечает издание. Между тем у Китая есть некоторый опыт помощи другим странам в обход санкций. К тому же КНР давно обеспокоен тем, что он называет «долларовой гегемонией», особенно в связи с обострением торговой войны с США.

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Две страны все чаще торгуют друг с другом, не используя доллары, что позволяет России продавать нефть, газ и другие продукты, не затрагивая финансовую систему США. Немногим более трети экспорта России в Китай в прошлом году оплачивалось в долларах по сравнению с 96 процентами в 2013 году.

По оценкам издания, крупные китайские банки вряд ли придут на помощь России. Первая проблема заключается в том, что китайские финансовые институты менее увлечены идеей предоставления банковских услуг российским клиентам, чем их политические лидеры, отметил профессор Чживу Чен, заведующий кафедрой финансов бизнес-школы Гонконгского университета.

Еще одной серьезной головной болью является закон 2017 года, который позволяет США наказывать иностранные организации, которые торгуют с компаниями, странами и частными лицами, находящимися под санкциями. «Китайские финансовые учреждения серьезно относятся к этим санкциям и очень хорошо понимают, каковы риски», — сказал Чэнь Чжу, партнер Morrison & Foerster LLP из Гонконга.