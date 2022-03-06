Moody's понизило кредитный рейтинг России

Агентство Moody's Investors Service в воскресенье понизило рейтинги долгосрочного эмитента (в национальной и иностранной валюте) и необеспеченного долга (в национальной и иностранной валюте) России с "B3" до "Ca" с негативным прогнозом.

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На этом рассмотрение вопроса о понижении рейтинга России, начатое 25 февраля 2022 года, завершается. Прочие краткосрочные рейтинги в национальной валюте остались без изменений.

Понижение рейтингов России вызвано опасениями, что контроль за движением капитала со стороны ЦБ РФ ограничит трансграничные платежи, в том числе для обслуживания долга по государственным облигациям, пояснили в Moody’s.

"Мнение Moody's подтверждается сообщением Национального расчетного депозитария (НРД) о том, что купонные выплаты по государственным ОФЗ со сроком погашения в среду, 2 марта, были выплачены только местным держателям бумаг, ссылаясь на распоряжение ЦБ РФ, запрещающее выплаты нерезидентам", - добавили там.

Таким образом, понижение рейтинга до "Ca" обусловлено серьезными опасениями относительно готовности и способности России погасить свои долговые обязательства. При этом, по мнению Moody's, риск возникновения дефолта в России значительно увеличился.