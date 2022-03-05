В МВФ предупредили о последствиях от введения антироссийских санкций

Санкции в отношении России окажут существенное влияние на глобальную экономику и финансовые рынки. Об этом говорится в заявлении Международного валютного фонда (МВФ), передает ТАСС.

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«Санкции в отношении России также окажут существенное влияние на мировую экономику и финансовые рынки, что приведет к значительным побочным последствиям для других стран», - считают аналитики фонда.

По их прогнозам, антироссийские санкции во многих странах вызывают «неблагоприятные потрясения», способные повлиять как на инфляцию, так и на экономическую активность.

«Хотя еще слишком рано прогнозировать все последствия этих санкций, мы уже наблюдаем резкое снижение цен на активы, а также обменного курса рубля», - отмечается в документе.

В МВФ подчеркнули, что последствия санкций против России уже ощущаются в мире: резко выросли цены на энергоносители и сырьевые товары, включая пшеницу и другие зерновые.

По оценкам МВФ, «страны, имеющие очень тесные экономические связи с Украиной и Россией, подвергаются особому риску дефицита и перебоев в поставках и больше всего страдают от растущего притока беженцев».