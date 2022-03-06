Банк России ответил на приостановку работы Visa и Mastercard

Платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные банками России, продолжать работать на территории РФ как обычно до истечения срока их действия, НСПК будет обрабатывать по ним операции. Однако покупки в иностранных интернет-магазинах и трансграничные операции станут недоступны. Об этом заявили в Банке России, сообщает РИА Новости.

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Ранее международные платежные системы Visa и Mastercard объявили, что приняли решение приостановить операции в России.

В пресс-службе ЦБ сообщили, что все карты Visa и Mastercard, выданные российскими банками, продолжать функционировать на территории РФ в обычном режиме, пока не закончится срок их действия.

«Операции по ним обрабатываются внутри страны в Национальной системе платежных карт и санкции на них не влияют», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в ЦБ пояснили, что средства клиентов на счетах, привязанных к картам Visa и Mastercard, останутся в полной сохранности и будут доступны. Владельцы карт смогут делать переводы, оплачивать покупки и проводить стандартные операции в банкоматах.

Однако покупки в иностранных интернет-магазинах и трансграничные операции станут недоступны. Также эти карты нельзя будет использовать за рубежом.