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46 минут назад

Банк России ответил на приостановку работы Visa и Mastercard

Елена Прошина

Платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные банками России, продолжать работать на территории РФ как обычно до истечения срока их действия, НСПК будет обрабатывать по ним операции. Однако покупки в иностранных интернет-магазинах и трансграничные операции станут недоступны. Об этом заявили в Банке России, сообщает РИА Новости.

Банк России ответил на приостановку работы Visa и Mastercard
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Mastercard объявила о приостановке операций в России

Ранее международные платежные системы Visa и Mastercard объявили, что приняли решение приостановить операции в России.

В пресс-службе ЦБ сообщили, что все карты Visa и Mastercard, выданные российскими банками, продолжать функционировать на территории РФ в обычном режиме, пока не закончится срок их действия.

«Операции по ним обрабатываются внутри страны в Национальной системе платежных карт и санкции на них не влияют», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в ЦБ пояснили, что средства клиентов на счетах, привязанных к картам Visa и Mastercard, останутся в полной сохранности и будут доступны. Владельцы карт смогут делать переводы, оплачивать покупки и проводить стандартные операции в банкоматах.

Однако покупки в иностранных интернет-магазинах и трансграничные операции станут недоступны. Также эти карты нельзя будет использовать за рубежом.

Ранее SWIFT подтвердила, что с 12 марта отключит от системы семь российских банков, попавших под санкции Европейского союз. Речь идет о ВТБ, «России», «Открытии», Новикомбанке, Промсвязьбанке, Совкомбанке и ВЭБ.РФ.

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