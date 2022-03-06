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1 час назад

Банк России ограничил денежные переводы за рубеж

Майк Габриелян

Банк России ограничил зарубежные банковские переводы физлиц суммой в 5 тысяч долларов в месяц. Мера предпринята для обеспечения финансовой стабильности, сообщает ТАСС со ссылкой на информационное письмо регулятора.

Банк России ограничил денежные переводы за рубеж
Фото: ТАССТАСС

«Банк России предписывает уполномоченным банкам ограничить осуществление в течение календарного месяца физическими лицами - резидентами суммой в размере $5 000 переводов в пользу иных физических лиц - резидентов, включая лиц, являющихся их супругами или близкими родственниками», - сказано в сообщении ЦБ.

Под ограничения попадают переводы без открытия банковского счета или переводы со счетов физических лиц - резидентов.

В число родственников входят лица, «являющиеся супругами или близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии - родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками; полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными)».

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Отмечается, что мера принята с учетом повышенной волатильности на валютном рынке, в дополнение к ранее принятым решениям, направленным на обеспечение финансовой стабильности.

Ранее в США заявили, что нашли возможность покупать нефть из РФ в обход ограничительных мер посредством долларовых платежей через незатронутые банки.

Экономика,Банк России,
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