Экономику Украины перевели на военные рельсы

Экономика Украины переведена на «военные рельсы». Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает РИА «Новости».
«Мы перевели экономику страны на военные рельсы. Заводы и фабрики продолжают работу, выполняют военный заказ, ремонтируют технику», - написал Резников в соцсетях.
Президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине 24 февраля. Операция началась после просьб руководителей республик Донбасса о помощи.
Российский лидер отметил, что целью является «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам Путина, на Украине будет проведена «демилитаризация и денацификация», все киевские военные преступники будут преданы суду.
Ранее в ДНР сообщили, что вооруженные формирования Украины обстреляли северный район Донецка из реактивной системы залпового огня «Град».