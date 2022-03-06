Экономику Украины перевели на военные рельсы

Президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине 24 февраля. Операция началась после просьб руководителей республик Донбасса о помощи.

Российский лидер отметил, что целью является «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам Путина, на Украине будет проведена «демилитаризация и денацификация», все киевские военные преступники будут преданы суду.