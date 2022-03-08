Россия зеркально ответит на запрет «Северного потока-2»

Речь идет о наложение эмбарго на прокачку газа по «Северному потоку-1», который сейчас, по словам Новака, загружен на 100 процентов. По его словам, Россия пока не прибегает к подобным шагам, несмотря на то, что политики в Европе своими заявлениями и обвинениями подталкивают ее к этому. Также вице-премьер заявил, что Россия не причастна к резкому росту мировых цен на нефть и газ, это является следствие заявлений политиков Европы.