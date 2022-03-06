Польша захотела добиться полного эмбарго на все углеводороды из России

Власти Польши будут добиваться в Евросоюзе полного эмбарго на все углеводороды из России. Об этом заявил в воскресенье на пресс-конференции в правительстве заместитель министра иностранных дел Павел Яблоньский .

"Мы будем дальше призывать и бороться за введение полных санкций на все углеводороды, полное эмбарго", - сказал он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.