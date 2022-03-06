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1 час назад

Польша будет добиваться полного эмбарго на все углеводороды из России

ТАССТАСС

Власти Польши будут добиваться в Евросоюзе полного эмбарго на все углеводороды из России. Об этом заявил в воскресенье на пресс-конференции в правительстве заместитель министра иностранных дел Павел Яблоньский.

Польша захотела добиться полного эмбарго на все углеводороды из России
Фото: ReutersReuters

"Мы будем дальше призывать и бороться за введение полных санкций на все углеводороды, полное эмбарго", - сказал он.

По словам Яблоньского, "это единственный способ прекратить поступление денег" в Россию.

"Если мы остановим поток денег, то остановим войну", - указал он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

Экономика,Павел Яблоньский,Владимир Путин,ЕС,
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