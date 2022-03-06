Россия отсрочила платежи Кубы по госкредитам до 2027 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протоколов, изменяющих условия погашения задолженности Кубы по российским госкредитам, выданным ранее на поставку различных товаров, техники и строительство энергоблоков. Согласно документу, Гаване предоставляется отсрочка платежей до 2027 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальный портал правовой информации.

Отмечается, что Москва предоставила Кубе с 2006 по 2019 год государственные экспортные кредиты для финансирования различных проектов в области транспорта, металлургии, энергетики. Общая сумма составила в эквиваленте $2,3 млрд.

«С начала 2020 года Куба фактически прекратила выплаты по предоставленным РФ государственным кредитам, одновременно накапливая просроченные обязательства перед российскими коммерческими банками и экспортерами», - сообщается в документе.

По просьбе кубинской стороны, были пересмотрены условия погашения задолженности и подготовлена законодательная инициатива, предоставляющая Гаване отсрочку по уплате долгов. Согласно принятому закону, последний платеж по отсроченным платежам Куба должна внести 15 декабря 2027 года.