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1 час назад

Россия отсрочила платежи Кубы по госкредитам до 2027 года

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протоколов, изменяющих условия погашения задолженности Кубы по российским госкредитам, выданным ранее на поставку различных товаров, техники и строительство энергоблоков. Согласно документу, Гаване предоставляется отсрочка платежей до 2027 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальный портал правовой информации.

Россия отсрочила платежи Кубы по госкредитам до 2027 года
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Отмечается, что Москва предоставила Кубе с 2006 по 2019 год государственные экспортные кредиты для финансирования различных проектов в области транспорта, металлургии, энергетики. Общая сумма составила в эквиваленте $2,3 млрд.

«С начала 2020 года Куба фактически прекратила выплаты по предоставленным РФ государственным кредитам, одновременно накапливая просроченные обязательства перед российскими коммерческими банками и экспортерами», - сообщается в документе.

По просьбе кубинской стороны, были пересмотрены условия погашения задолженности и подготовлена законодательная инициатива, предоставляющая Гаване отсрочку по уплате долгов. Согласно принятому закону, последний платеж по отсроченным платежам Куба должна внести 15 декабря 2027 года.

В финансово-экономическом обосновании к закону говорится о том, что просроченные платежи будет восполнены в 2022-2027 годах за счет увеличения графиковых платежей.

Экономика,Владимир Путин,
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