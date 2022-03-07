Netflix приостанавливает работу в России

Стриминговый сервис Netflix объявил о приостановке работы на территории России. Об этом сообщает журнал Variety.

«Учитывая ситуацию, мы приняли решение приостановить нашу деятельность в России», — приводит издание слова представителя Netflix.

Ранее стало известно, что TikTok приостанавливает в России возможность ведения прямых трансляций и публикации видеоконтента.

Музыкальный сервис Spotify объявил, что подписка Premium больше недоступна для приобретения в России в связи с новыми внешними ограничениями, которые связаны с приостановкой работы платёжных систем Visa и Mastercard.

О приостановке выхода фильмов в российский прокат также сообщили Sony и Universal.