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8 часов назад

Netflix приостанавливает работу на территории России

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Стриминговый сервис Netflix объявил о приостановке работы на территории России. Об этом сообщает журнал Variety.

Netflix приостанавливает работу в России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Учитывая ситуацию, мы приняли решение приостановить нашу деятельность в России», — приводит издание слова представителя Netflix.

Ранее стало известно, что TikTok приостанавливает в России возможность ведения прямых трансляций и публикации видеоконтента.

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Fazer прекращает деятельность в РФ

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Экономика,Стивен Кинг,Visa,Walt Disney,Netflix,
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