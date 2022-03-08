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2 часа назад

S&P снизило долгосрочный кредитный рейтинг Москвы с "BBB-" до "CCC-"

ТАССТАССиещё 3

Международное кредитное агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочный кредитный рейтинг Москвы с "BBB-" до "CCC-" с негативным прогнозом, следует из сообщения на сайте агентства.

S&P снизило долгосрочный кредитный рейтинг Москвы с "BBB-" до "CCC-"
Фото: ТАССТАСС

Как отметили в S&P, данные действия связаны с понижением суверенного кредитного рейтинга России в иностранной валюте с "ВВ+" до "CCC-". В S&P полагают, что рейтинг местного или регионального правительства может быть выше суверенного, если для этого есть соответствующие характеристики.

Тем не менее, S&P приняло решение об установлении рейтингов местного или регионального правительств РФ на уровне не выше суверенных рейтингов и трансфертного риска, и риска конвертации, в связи с чем рейтинг Москвы был понижен и помещен в список CreditWatch (рейтинг на пересмотре) с негативным прогнозом.

Ранее международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с "ВВ+" до "CCC-" и долгосрочный рейтинг в национальной валюте с "ВВВ-" до "CCC-".

Экономика,
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