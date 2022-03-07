Финансист спрогнозировала сроки снижения курса доллара

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова спрогнозировала сроки снижения курса доллара и укрепления рубля. Она отметила в беседе с агентством «Прайм», что кардинального ослабления российской валюты в 2022 году не произойдет, как и быстрого возвращения к значениям начала года.

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По словам финансиста, существует несколько факторов, которые замедляют падение рубля в среднесрочной перспективе в условиях напряженной геополитической ситуации и введенных санкций. В первую очередь это продолжающийся рост мировых цен на нефть и газ, что способствует увеличению российского экспорта и валютной выручки.

Во-вторых, присутствует определенный запас прочности даже в замороженных резервах Банка России. Фонд национального благосостояния имеет золотовалютные запасы почти 114 миллиардов долларов, что позволит поддержать внутренние инвестиции страны, добавила Финогенова.

Кроме того, экспортеров обязали продавать 80 процентов валютной выручки, что сыграет роль «подушки безопасности», полагает эксперт. Также наступает период налога на прибыль за 2021 год в российский бюджет, что спровоцирует дополнительный спрос на рубли в ближайшие месяцы, пояснила финансист. Она напомнила о введенных ограничениях на вывоз золота из России и запрет на продажу ценных бумаг нерезидентами.

«Таким образом, несмотря на влияние геополитических факторов и усиливающиеся санкционное давление кардинального ослабления рубля в 2022 году ждать не стоит, как не стоит ждать и его быстрого возврата к значениям на начало года», — заключила Финогенова.