Аналитик рассказала, на чем может укрепиться рубль

Ввиду сложившейся непростой внешнеэкономической ситуации, а также в преддверии очередных ограничительных мер против России укрепления рубля в марте не произойдет, сообщает «Прайм» со ссылкой на профессора кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлию Финогенову.

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«Можно выделить ряд факторов, которые замедлят обесценение рубля в среднесрочной перспективе», — сообщила она.

Прежде всего это продолжающийся рост мировых цен на нефть и газ, который способствует увеличению российского экспорта и валютной выручки. Во-вторых, некоторый запас прочности даже при замороженных резервах Центробанка России в ряде стран дадут золотовалютные резервы, составлявшие на начало февраля не менее 630 млрд долларов. Сюда входит почти 114 млрд долларов Фонда национального благосостояния.

Как считает эксперт, эти средства могут быть выделены на поддержание внутренних инвестиций. В-третьих, это обязательство, наложенное на всех экспортёров, согласно которому, они должны продавать 80% своей валютной выручки. Финогенова считает, что это также будет выполнять роль валютной «подушки безопасности» при невозможности проводить активные валютные интервенции Банком РФ.

В-четвертых, наступает период уплаты налога на прибыль за 2021 год в бюджет России, что повысит спрос на рубли в ближайшие несколько месяцев. И последний фактор – ограничения, введённых на вывоз золота из страны и запрет на продажу российских ценных бумаг нерезидентами.