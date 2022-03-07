В Европе испугались дефицита урожая из-за спецоперации на Украине

Без азотных удобрений из России Европе грозит сокращение урожая, пишет ресурс о сельском хозяйстве Pleinchamp.

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По данным издания, около 25% всех азотных удобрений, импортируемых в Европу, приходится на РФ. Кроме того, Москва также является основным поставщиком природного газа и аммиака в Европу — двух необходимых компонентов для производства удобрений такого типа.

Отмечается, что перспектива долгосрочного роста цен на удобрения и опасения по поводу их доступности могут повлиять на урожай во Франции в 2022 году. Так, площади посева зерновых осенью сократились по сравнению с 2021 годом, а дефицит удобрений также может привести к серьезным изменениям в выборе культур для посева.

Кроме того, Москва и Киев являются крупными экспортерами зерна и масличных культур, напоминает издание. Из-за дефицита поставок цены на сельскохозяйственное сырье идет вверх, а цена барреля нефти, которая менее двух лет назад опускалась до отрицательных значений, теперь составляет более 110 долларов.

Pleinchamp считает, что в такой ситуации на первый план вновь выходит понятие продовольственного суверенитета.