Болгария захотела выйти из ЕС из-за России

"Мы полностью поддерживаем украинский народ, мы поддержали первый пакет санкций, мы даже открыты для других санкций, только эти две санкции [против импорта газа и нефти из России] нам было бы очень трудно принять как экономике и как стране", — указал представитель Болгарии.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предупредил о больших проблемах при прекращении поставок газа из России. До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия решила продолжить бизнес с Россией в области обеспечения энергоресурсами, так как найти альтернативу им "за одну ночь" невозможно. По его словам, Европа намеренно вывела из-под санкций поставки энергоносителей из России, поскольку в настоящее время нет других способов обеспечить энергообеспечение европейского региона "для производства тепла, транспорта, электроснабжения и промышленности". Также против санкций в отношении российских энергоносителей выступил глава минфина Германии Кристиан Линднер. Он отметил, что такая мера рассматривается в случае ухудшения ситуации на Украине. По его словам, отказ от энергоресурсов из России вызовет резкий рост цен в Европе.