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1 час назад

Новак заявил, что цена за баррель может превысить $300 при отказе от российской нефти

ТАССТАСС

Отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка, цена может превысить $300 за баррель. Заместить объем российской нефти на европейском рынке быстро невозможно, потребуется не один год, запрет российской нефти приведет к взлету цен на топливо, электроэнергию и отопление в Европе и США, сказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Новак предупредил о последствиях отказа от российской нефти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Абсолютно очевидно, что отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка. Всплеск цен будет непредсказуемым - более 300 долларов за баррель, если не больше", - сказал он.

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"При этом заместить объем российской нефти на европейском рынке быстро невозможно, потребуется не один год, при этом это будет значительно дороже для европейских потребителей. При таком сценарии они станут главными пострадавшими. Европейские политики тогда должны честно предупредить своих граждан, потребителей, что их ожидает и что цены на заправках, за электричество, отопление взлетят. Это затронет и другие рынки, включая американский", - добавил он.

В Конгрессе США одобрили запрет на покупку российский нефти

Новак заявил, что Москва обеспокоена заявлениями Запада об отказе от российской нефти, но имеет возможность перенаправить экспорт с европейского рынка.

"Если вы хотите отказаться от поставок энергоресурсов из России, пожалуйста, мы готовы к этому. Мы понимаем, куда нам перенаправить эти объемы. Только возникает вопрос, кому это выгодно? И зачем это нужно? Попытки инициировать дискуссию о запрете импорта подрывают основы рынка, создают неопределенности и приводят к существенному ущербу для потребителей", - сказал он.

"Россия и раньше, и сегодня полностью выполняет все свои обязательства, все заявки выполняются, отгрузка нефти и нефтепродуктов осуществляется в плановом режиме. Однако нашу озабоченность вызывают обсуждения и заявления относительно возможности наложить эмбарго и отказаться от российской нефти и нефтепродуктов. Мы наблюдаем также огромное давление на наших партнеров, трейдеров, транспортные компании, банки и финансовые учреждения", - добавил вице-премьер.

Экономика,Александр Новак,Конгресс США,
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