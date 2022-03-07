Новак предупредил о последствиях отказа от российской нефти

"При этом заместить объем российской нефти на европейском рынке быстро невозможно, потребуется не один год, при этом это будет значительно дороже для европейских потребителей. При таком сценарии они станут главными пострадавшими. Европейские политики тогда должны честно предупредить своих граждан, потребителей, что их ожидает и что цены на заправках, за электричество, отопление взлетят. Это затронет и другие рынки, включая американский", - добавил он.