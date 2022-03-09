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2 часа назад

Международное энергетическое агентство заявило о готовности распечатать нефтяной резерв

Говорит МоскваГоворит Москваиещё 8

Поставки на рынок необходимы, чтобы снизить растущие цены на сырьё.

Международное энергетическое агентство готово распечатать нефтяной резерв
Фото: ReutersReuters

«Мы готовы поставлять столько нефти, сколько необходимо. Мы наблюдаем за рынками, мы готовы продавать нефть из запасов», — заявил газете Financial Times глава организации Фатих Бироль.

Сегодня мировые цены на сырьё ускорили рост до 5% и более на фоне новостей о том, что США могут прекратить импорт нефти из России.

Накануне вице-премьер Александр Новак заявил, что отказ от российских энергоресурсов приведёт к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет рост цен до 300 долларов за баррель.

Экономика,Цена на нефть,Фатих Бироль,Александр Новак,Международное энергетическое агентство,
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