Международное энергетическое агентство готово распечатать нефтяной резерв

«Мы готовы поставлять столько нефти, сколько необходимо. Мы наблюдаем за рынками, мы готовы продавать нефть из запасов», — заявил газете Financial Times глава организации Фатих Бироль .

Сегодня мировые цены на сырьё ускорили рост до 5% и более на фоне новостей о том, что США могут прекратить импорт нефти из России.