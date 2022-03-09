Международное энергетическое агентство готово распечатать нефтяной резерв

Поставки на рынок необходимы, чтобы снизить растущие цены на сырьё.
«Мы готовы поставлять столько нефти, сколько необходимо. Мы наблюдаем за рынками, мы готовы продавать нефть из запасов», — заявил газете Financial Times глава организации Фатих Бироль.
Сегодня мировые цены на сырьё ускорили рост до 5% и более на фоне новостей о том, что США могут прекратить импорт нефти из России.
Накануне вице-премьер Александр Новак заявил, что отказ от российских энергоресурсов приведёт к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет рост цен до 300 долларов за баррель.