Новак предрек нефть по 300 долларов

Заместитель председателя правительства России Александр Новак считает, что цена за баррель нефти может превысить 300 долларов при отказе от поставок из России. Это будут катастрофические последствия для мирового рынка, подчеркнул он.
"Заместить объем российской нефти на европейском рынке быстро невозможно, потребуется не один год", - обратил внимание вице-премьер.
Главными пострадавшими при таком развитии событий он назвал европейских потребителей.
"Европейские политики тогда должны честно предупредить своих граждан, потребителей, что их ожидает и что цены на заправках, за электричество, отопление взлетят. Это затронет и другие рынки, включая американский", - предупредил Новак.