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44 минуты назад

Новак: У России есть право эмбарго на прокачку газа по "Северному потоку-1"

Российская ГазетаРоссийская Газетаиещё 2

У России есть "полное право" наложить эмбарго на прокачку газа через газопровод "Северный поток-1", заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Он назвал это потенциальным зеркальным ответом в связи с необоснованными обвинениями в адрес нашей страны относительно энергетического кризиса в Европе и введением запрета в отношении "Северного потока-2".

Новак заявил о праве России остановить прокачку по "Северному потоку-1"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Но пока мы этого решения не принимаем. От этого никто не выиграет, - подчеркнул зампред правительства. - Хотя европейские политики своими заявлениями и обвинениями в адрес России нас к этому подталкивают".

Новак предупредил о последствиях отказа от российской нефти

Новак выразил сожаления по поводу заявлений европейских политиков относительно энергетических вопросов, призывов избавиться от российской нефти и газа и попыток переложить на Россию проблемы и провалы собственной энергетической политики последних лет.

"Как следствие, мы наблюдаем резкий рост цен на энергоресурсы. Ответственно заявляю, что Россия не имеет никакого отношения к текущему взлету цен и волатильности на рынке", - подчеркнул он.

Экономика,Александр Новак,
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