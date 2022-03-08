Криптобиржа Coinbase заблокирует более 25 тыс. кошельков россиян

Криптобиржа Coinbase приняла решение о блокировке более 25 тыс. адресов, связанных с российскими физическими или юридическими лицами, которые, предположительно, связаны с незаконной деятельностью. Об этом сообщает ТАСС.

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В публикации отмечается, что биржа провела расследование, в рамках которого выявила ряд лиц, участвующих в незаконной деятельности. В связи с этим Coinbase решила заблокировать более 25 тыс. адресов, связанных с российскими физическими или юридическими лицами.

"За последние несколько недель правительства разных стран мира ввели ряд санкций против отдельных лиц и территорий в ответ на вторжение России на Украину. Санкции играют жизненно важную роль в укреплении национальной безопасности и сдерживания неправомерной агрессии, и Coinbase полностью поддерживает эти усилия государственных органов", — говорится заявлении биржи.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.