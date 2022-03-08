Всемирный банк выделит Украине более 700 миллионов долларов

Так, на данный момент одобрен пакет помощи на 489 миллионов долларов. Из них 350 миллионов долларов будут займом, еще 139 миллионов долларов предусмотрены в качестве гарантий. Также будет задействован грант на 134 миллиона долларов и параллельное финансирование на 100 миллионов долларов.