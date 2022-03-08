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19 минут назад

Всемирный банк выделит Украине более 700 миллионов долларов

Lenta.ruLenta.ru

Совет Всемирного банка принял решение выделить Украине 723 миллиона долларов в качестве помощи. Об этом сообщает РИА Новости.

Всемирный банк выделит Украине более 700 миллионов долларов
Фото: EPAEPA

Так, на данный момент одобрен пакет помощи на 489 миллионов долларов. Из них 350 миллионов долларов будут займом, еще 139 миллионов долларов предусмотрены в качестве гарантий. Также будет задействован грант на 134 миллиона долларов и параллельное финансирование на 100 миллионов долларов.

Ранее Всемирный банк остановил все свои программы в России и Белоруссии в связи с ситуацией на Украине.

«ВБ не одобрил ни одного нового кредита или инвестиций в Россию с 2014 года. С середины 2020 года также не было одобрено ни одного нового предоставления кредита Белоруссии», — говорится в заявлении организации.

Экономика,Всемирный Банк,
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