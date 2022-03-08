В России заговорили о зеркальном ответе на запрет «Северного потока-2»

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия вправе применить аналогичные меры и запретить прокачку газа по «Северному потоку — 1». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Москва имеет право оскорбиться на необоснованные обвинения в свой адрес и запрет реализации «Северного потока — 2», а затем наложить эмбарго на прокачку газа по «Северному потоку — 1».

Отмечается, что этот трубопровод загружен на все 100%. Однако Новак заявил, что Россия в настоящий момент не собирается принимать подобные меры, хотя европейские политики «подталкивают ее к этому шагу» своими заявлениями.

Кроме того, Новак отметил, что власти России озабочены намерением Запада наложить эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из РФ. По его словам, попытки инициировать дискуссии подобного рода подрывают основы рынка и ведут к огромному ущербу для потребителей.