Ampol отказалась от покупки сырой нефти у российских поставщиков

Австралийская нефтеперерабатывающая компания Ampol заявила о том, что не покупает сырую нефть у российских компаний с начала спецоперации на Украине. Соответствующее заявление компании было опубликовано на ее сайте во вторник.

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"Ampol не закупала российскую сырую нефть или продукты из нее с момента начала конфликта [на Украине]", - говорится в сообщении компании.

По ее информации, сейчас в закупках есть два груза с нефтью из России, но они были закуплены до начала спецоперации, и, как ожидается, прибудут в Австралию до конца апреля. В Ampol отметили, что австралийский рынок нефти и продуктов переработки "не зависит от российской нефти", и ориентирован на сырье, "поступающее из Юго-Восточной Азии, Африки, Северной Америки и Ближнего Востока".

Также в нефтеперерабатывающей компании признали, что, несмотря на незначительный объем российской нефти, импортируемой Австралией, розничные цены на топливо в стране все равно вырастут.

"События на Украине и текущие международные санкции [в отношении России] оказывают значительное давление на мировые цены на нефть, а это, в свою очередь, влияет на розничные цены на топливо в Австралии", - сообщили в Ampol.

После введения Австралией первых антироссийских санкций в 2014 году торговые отношения двух стран были существенно ограничены. В 2020 году объем импорта из РФ не превышал 130 млн австралийских долларов ($95,5 млн), причем на сырую нефть приходилось порядка 59 млн австралийских долларов ($43 млн). Главным продуктом российского импорта в Австралию оставались удобрения ($52 млн).