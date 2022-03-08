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1 час назад

В Европарламенте предупредили о последствиях запрета импорта газа у России

Говорит МоскваГоворит Москва

Это станет катастрофой для Брюсселя, заявил депутат ЕП Тьерри Мариани.

"Мы пойдем к катастрофе": В Европе оценили последствия отказа от российского газа
Фото: ТАССТАСС

«Нефть оплачивается в долларах, а евро уже резко упал по отношению к американской валюте. В энергетическом плане, если мы пойдём ещё дальше и прервём поставки российского топлива, мы пойдём к объявленной катастрофе», — уточнил он в интервью РИА Новости.

Мариани также добавил, что «Европа эмоциональна при принятии решений и не знает, что добавить к уже принятым рестрикциям». Он считает, что санкции — это история о том, как кусают кусающего.

Ранее власти Болгарии заявили, что намерены запросить исключения, если ЕС введёт новые ограничения в отношении российского газа и нефти. Как уточнил премьер-министр республики Кирил Петков в интервью Reuters, что у Софии сейчас нет альтернатив среди поставщиков топлива, так что она «слишком зависима» от Москвы.

Экономика,Кирил Петков,Тьерри Мариани,Европарламент,ЕС,
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