"Мы пойдем к катастрофе": В Европе оценили последствия отказа от российского газа

Это станет катастрофой для Брюсселя, заявил депутат ЕП Тьерри Мариани.
«Нефть оплачивается в долларах, а евро уже резко упал по отношению к американской валюте. В энергетическом плане, если мы пойдём ещё дальше и прервём поставки российского топлива, мы пойдём к объявленной катастрофе», — уточнил он в интервью РИА Новости.
Мариани также добавил, что «Европа эмоциональна при принятии решений и не знает, что добавить к уже принятым рестрикциям». Он считает, что санкции — это история о том, как кусают кусающего.
Ранее власти Болгарии заявили, что намерены запросить исключения, если ЕС введёт новые ограничения в отношении российского газа и нефти. Как уточнил премьер-министр республики Кирил Петков в интервью Reuters, что у Софии сейчас нет альтернатив среди поставщиков топлива, так что она «слишком зависима» от Москвы.