"Мы пойдем к катастрофе": В Европе оценили последствия отказа от российского газа

«Нефть оплачивается в долларах, а евро уже резко упал по отношению к американской валюте. В энергетическом плане, если мы пойдём ещё дальше и прервём поставки российского топлива, мы пойдём к объявленной катастрофе», — уточнил он в интервью РИА Новости.