В России запретили вывоз иностранных медицинских изделий

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о временном запрете на вывоз из РФ зарубежных медицинских изделий. Об этом во вторник, 8 марта, пишут РИА «Новости».
Отмечается, что в документе речь идет о медицинских товарах, которые были привезены из присоединившихся к ограничительным мерам стран, и в настоящее время находятся на складах импортеров, либо проходят необходимые процедуры на таможне.
Эта мера принята с той целью, говорится в постановлении, чтобы не допустить дефицита медицинских изделий из-за введеных недружественных государствами санкций.
Агентство напоминает, что 24 февраля 2022 года РФ начала специальную военную операцию на Украине с тем, чтобы защитить людей, страдающих от произвола киевского режима.В ответ западные страны ввели новые пакеты разнообразных экономических санкций.