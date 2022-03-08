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40 минут назад

В России запретили вывоз иностранных медицинских изделий

Илья Родин

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о временном запрете на вывоз из РФ зарубежных медицинских изделий. Об этом во вторник, 8 марта, пишут РИА «Новости».

В России запретили вывоз иностранных медицинских изделий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в документе речь идет о медицинских товарах, которые были привезены из присоединившихся к ограничительным мерам стран, и в настоящее время находятся на складах импортеров, либо проходят необходимые процедуры на таможне.

Эта мера принята с той целью, говорится в постановлении, чтобы не допустить дефицита медицинских изделий из-за введеных недружественных государствами санкций.

Агентство напоминает, что 24 февраля 2022 года РФ начала специальную военную операцию на Украине с тем, чтобы защитить людей, страдающих от произвола киевского режима.В ответ западные страны ввели новые пакеты разнообразных экономических санкций.

Экономика,Михаил Мишустин,
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