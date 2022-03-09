Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
2 часа назад

Власти Сербии заявили о готовности ввозить российскую нефть из третьих стран

RT на русскомRT на русскомиещё 3

Сербия готова ввозить нефть из третьих стран в случае запрета импорта энергоресурсов из России. Об этом заявил президент страны Александр Вучич в эфире телеканала В92.

В Сербии захотели ввозить российскую нефть из третьих стран
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Тогда нам неоткуда получать, не может на нас газ упасть с неба и нефть. Это серьёзные проблемы, и мы уже искали источники с Нефтяной индустрией Сербии, которая предлагает решить с поставками из третьих стран», — цитирует Вучича РИА Новости.

По его словам, премьер-министры Венгрии и Болгарии Виктор Орбан и Кирил Петков заявили, что их страны будут испытывать значительные трудности при возможном запрете на импорт энергоносителей из России.

Ранее Вучич заявил, что Сербия не меняет решения об отказе от поддержки антироссийских санкций, несмотря на внешнеполитическое давление.

Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT поддержал решение Сербии об отказе от санкций против России.

Экономика,Кирил Петков,Александр Вучич,Руслан Бальбек,Виктор Орбан,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители