В Сербии захотели ввозить российскую нефть из третьих стран

«Тогда нам неоткуда получать, не может на нас газ упасть с неба и нефть. Это серьёзные проблемы, и мы уже искали источники с Нефтяной индустрией Сербии, которая предлагает решить с поставками из третьих стран», — цитирует Вучича РИА Новости.