Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+6° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
33 минуты назад

Китай заинтересовался покупкой долей российских компаний

Lenta.ruLenta.ruиещё 4

Китай рассматривает возможность покупки или увеличения доли в российских энергетических и сырьевых компаниях, таких как «Газпром», Rusal и других, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Китай заинтересовался покупкой долей российских компаний
Фото: ReutersReuters

Пекин ведет переговоры со своими государственными фирмами, включая China National Petroleum Corp., China Petrochemical Corp., China Aluminium Corp. и China Minmetals Corp., о возможностях инвестиций в российские компании или активы. Любая сделка будет направлена на увеличение импорта Китая, поскольку КНР все больше заинтересована в укреплении своей энергетической и продовольственной безопасности, отмечают эксперты.

Обсуждения находятся на ранней стадии и не обязательно приведут к сделкам, подчеркивает издание. По некоторым данным, между китайскими и российскими энергетическими компаниями начались переговоры. Ситуация на Украине усилила давление на Пекин, поскольку стоимость энергии, металлов и продуктов питания в стране взлетела до беспрецедентного уровня.

Обеспокоенные влиянием роста цен на экономику чиновники отдали приказы уделять первоочередное внимание безопасности поставок сырьевых товаров. Китай пообещал продолжать нормальные торговые отношения с Россией, несмотря на массовый отток из России европейских и американских компаний.

За последние пять лет Китай удвоил закупки российских энергоносителей почти до 60 миллиардов долларов. Китайская CNPC владеет 20-процентной долей в проекте «Ямал СПГ» и 10-процентной долей в «Арктик СПГ-2», а Cnooc Ltd. — 10-процентной долей в «Арктике». Тем не менее любые инвестиции в Россию сопряжены с рисками, пишет издание.

Ранее The Wall Street Journal писал, что крупные китайские банки вряд ли придут на помощь России.

Экономика,Русал,Газпром,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители