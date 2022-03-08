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1 час назад

Еврокомиссия предложила странам ЕС план отказа от угля, нефти и газа из России к 2030 году

ТАССТАСС

Еврокомиссия (ЕК) предложила странам ЕС план полного отказа от угля, нефти и газа из России, который должен быть реализован до 2030 года. Об этом говорится в опубликованном во вторник плане Еврокомиссии, который получил название REPower EU.

Странам ЕС предложили план отказа от нефти и газа из России
Фото: ReutersReuters

"Европейская комиссия предложила план, как сделать Евросоюз независимым от российских ископаемых видов топлива задолго до 2030 года, начиная с газа", - говорится в документе.

В нем подчеркивается, что это решение принято в связи с конфликтом на Украине.

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ЕК предложила странам ЕС план по сокращению зависимости от поставок российского газа на 67% до конца этого года в связи с конфликтом на Украине. В плане Еврокомиссии подчеркивается, что цены на энергоносители в Европе уже стали "острой, усугубляющейся проблемой".

"План включает серию мер по ответу на рост цен на энергию в Европе и по заполнению газохранилищ к следующей зиме. План предусматривает диверсификацию газовых поставок, ускорение перехода на возобновляемые виды газа, замену газа в системах обогрева и генерации энергии. Все эти меры позволят сократить спрос на российский газ на две трети (67%) до конца этого года", - говорится в документе.

Еврокомиссия обяжет все страны ЕС заполнять свои газохранилища как минимум на 90% к 1 октября каждого года.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
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