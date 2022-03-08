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23 минуты назад

США изучат варианты ограничения доступа России к криптовалютам

Lenta.ruLenta.ru

США изучат варианты ограничения доступа России к криптовалютам. Об этом во вторник, 8 марта, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, ее цитирует РИА Новости.

США могут ограничить доступ России к криптовалютам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не только мы изучаем это сами, но и консультируемся с партнерами в Европе о том, что мы можем сделать вместе, чтобы закрыть эту опасную дорожку», — сказала Нуланд.

Ранее глава Binance и самый богатый человек в Азии Чанпэн Чжао указал на бесполезность санкций против криптоиндустрии, комментируя намерение ЕС ввести ограничение для россиян на пользование криптоактивами. Чжао заявил, что если граждан России заблокируют на крупных международных криптобиржах, они перейдут на небольшие торговые платформы, зарегистрированные в России.

ЕС заявил, что обдумывает расширить санкции против России, чтобы страна не могла обойти ограничения с помощью криптовалюты. Об этом в марте заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. Первый шаг сделала Швейцария — ее правительство решило заморозить криптоактивы россиян в кастодиальных сервисах (централизованных биржах и других компаниях).

Экономика,Виктория Нуланд,ЕС,
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