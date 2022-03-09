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1 час назад

Банк России установил временный порядок операций с наличной валютой

Газета.RuГазета.Ruиещё 12

Банк России установил временный порядок операций с наличной валютой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на регулятора.

Банк России установил особый порядок операций с наличной валютой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Банк России с 9 марта по 9 сентября 2022 года устанавливает следующий порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан. Все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тыс. долларов США в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи", — сказано в сообщении.

Ранее Банк России заявил, что банковская система страны находится на стабильном уровне, а передача финансовых сообщений при отключении от SWIFT будет возможна посредством Системы передачи финансовых сообщений (СПФС).

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