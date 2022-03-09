Сбербанк сообщил о готовности покрыть потребности своих клиентов в наличной валюте

Сбербанк работает в штатном режиме и готов удовлетворить потребности своих клиентов в наличной валюте в рамках введенных Банком России временных правил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление банка.

«Покупка безналичной валюты доступна клиентам в «Сбербанк онлайн» без ограничений. Средства клиентов в рублях доступны без ограничений», — уточнил банк.

Ранее Банк России сообщил о введении временного порядка операций с наличной валютой, согласно которому жители России смогут снять наличными до 10 тысяч долларов США, а остальное — в рублях по курсу на день выдачи. Регулятор при этом уточнил, что все средства будут выдаваться в долларах США в независимости от валюты счета. Такие правила будут действовать до 9 сентября.

Глава Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «УНИВЕР Капитал» Андрей Верников полагает, что на сегодняшний день доллары и евро лучше не продавать, так как валюты с странах с сырьевой экономикой подвержены сильным колебаниям.

По его словам, положительная сторона этой ситуации заключается в том, что на данный момент доллары в России не запрещены. Отрицательную сторону эксперт видит в том, что в случае жесткого сценария, а именно, полного запрета системы SWIFT и эмбарго на поставку нефти из России, власти могут установить фиксированный курс доллара и в этом случае свободный валютный рынок исчезнет.

Аналитик объяснил, что при таком развитии сценария фиксированный курс доллара не обрадует его держателей.