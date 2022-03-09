Вашингтон "похоронил" «Северный поток — 2»

Российский экспортный газопровод «Северный поток — 2» вряд ли когда-либо будет запущен, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на заявление заместителя главы американского внешнеполитического ведомства Викторию Нуланда.

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Об этом она сообщила на слушаниях в конгрессе США.

«Полагаю, "Северный поток — 2" мертв... Это груда металла на дне моря», - сказала она.

При этом политик отметила, что не верит, что российский трубопровод «когда-либо будет реанимирован».

Россия имеет право зеркально запретить прокачку газа по трубопроводу «Северный поток-1», сообщил ранее вице-премьер Александр Новак. По его словам, Москва бы могла в связи с необоснованными обвинениями в свой адрес и запретом в отношении «Северного потока-2» принять зеркальные меры.