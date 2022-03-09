Бизнес предложил дать отсрочку по налогам МСП

Отсрочка по уплате налогов до конца года, освобождение от ковидных ограничений и отмена курортного сбора могут войти во второй антикризисный пакет поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом в среду сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо "Опоры России" правительству и Минэкономразвития.

Фото: ТАСС ТАСС

По данным газеты, "Опора России" разделила предложения по поддержке на пять блоков: финансовые меры, поддержка внешнеэкономической деятельности, снижение административного давления, уменьшение фискальной нагрузки и госзакупки.

Видео дня

Среди основных предлагаемых мер поддержки перечислены отсрочка по уплате налогов до конца текущего года; мораторий на банкротство юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; снижение размера пени при просрочке уплаты налогов; мораторий на штрафы за нарушение сроков налоговой отчетности; снижение штрафов для МСП; продление сроков микрозаймов до пяти лет.

Также предлагается отменить курортный сбор, снять ковидные ограничения для бизнеса, реструктурировать лизинговые платежи, законодательно ограничить разницы между курсом покупки и продажи валюты, продлить программу детского туристического кешбэка на 2022 год.

Кроме того, бизнес выступает за повышение порогов применения упрощенной системы налогообложения по обороту с 200 млн до 300 млн рублей и патентной системы налогообложения по обороту с 60 млн до 120 млн рублей, предлагает установить ставки страховых взносов для МСП в размере 15%, законодательно ограничить темпов роста налога на имущество организаций, освободить МСП от страховых взносов в Пенсионный фонд в отношении работающих пенсионеров, возобновить программу по безвозмездному кредитованию компаний туристической отрасли с обязательством сохранения штата сотрудников. Также "Опора России" предложила кабмину присоединиться к национальной китайской системе банковских переводов China International Payments System (CIPS).

Предлагается упростить сертификацию продукции, ввозимой в Россию в рамках замещения из других стран. Также, по мнению, предпринимательского сообщества, должно требоваться обязательное согласие прокурора субъекта РФ или его заместителя для заключения под стражу или домашнего ареста по экономическим статьям.

Реализация мер поддержки

Письмо с перечисленными инициативами направлено в аппарат правительства, Минэкономразвития, а также в Федеральное собрание, уточнил "Известиям" президент "Опоры России" Александр Калинин.

Отмечается, что часть предложений "Опоры России" уже была реализована. В частности, речь идет о дополнительном финансировании программы льготных кредитов для МСП в размере 500 млрд рублей, увеличении предельной суммы переводов с использованием системы быстрых платежей с 600 тыс. до 1 млн рублей и возвращении прежнего порядка возбуждения дел по налоговым преступлениям - только на основании материалов ФНС.