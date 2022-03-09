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49 минут назад

В США установили срок завершения сделок по импорту нефти из РФ до 22 апреля

News.ruNews.ru

Минфин США установил срок окончания завершения сделок по импорту российских энергоресурсов до 22 апреля. Для этого управлением по контролю за иностранными активами выдана Генеральная лицензия, разрешающая ограниченный импорт носителей по контрактам, заключённым до 8 марта, сообщается на сайте американского ведомства.

В США установили срок завершения сделок по импорту нефти из РФ
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Также в качестве исключения управление сможет выдавать такие лицензии на поставки и после 22 апреля. Минфин отмечает, что не запрещает гражданам США сделки по импорту нефти с Каспийским трубопроводным консорциумом.

Системы распределения, такие как в КТК, могут разделять различные источники нефти, что позволяет продавать и загружать отдельно нефть не российского происхождения, — говорится в сообщении.

Позволяется импорт в страну энергоносителей не российского происхождения, которые следуют транзитом по территории РФ или вывозятся из неё.

Доля России в американском импорте нефти в 2020 году составляла 7%. По этому показателю Россия обошла Саудовскую Аравию, пишет Bloomberg.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз не готов вслед за США вводить запрет на импорт энергоресурсов из России. Он также отметил, что Европа находится в поисках альтернативных поставщиков энергоресурсов.

Экономика,Жозеп Боррель,Казначейство США,ЕС,
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