В США установили срок завершения сделок по импорту нефти из РФ

Минфин США установил срок окончания завершения сделок по импорту российских энергоресурсов до 22 апреля. Для этого управлением по контролю за иностранными активами выдана Генеральная лицензия, разрешающая ограниченный импорт носителей по контрактам, заключённым до 8 марта, сообщается на сайте американского ведомства.

Также в качестве исключения управление сможет выдавать такие лицензии на поставки и после 22 апреля. Минфин отмечает, что не запрещает гражданам США сделки по импорту нефти с Каспийским трубопроводным консорциумом.

Системы распределения, такие как в КТК, могут разделять различные источники нефти, что позволяет продавать и загружать отдельно нефть не российского происхождения, — говорится в сообщении.

Позволяется импорт в страну энергоносителей не российского происхождения, которые следуют транзитом по территории РФ или вывозятся из неё.

Доля России в американском импорте нефти в 2020 году составляла 7%. По этому показателю Россия обошла Саудовскую Аравию, пишет Bloomberg.