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1 час назад

В США предрекли «огромные потери» из-за отказа от российской нефти

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Отказ США от российской нефти грозит стране «огромными финансовыми потерями». Об этом сообщает The Hill со ссылкой на отчет JPMorgan.

В США предрекли «огромные потери» из-за отказа от российской нефти
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что российские энергоресурсы составляли более восьми процентов от всего американского импорта сырой нефти и нефтепродуктов. Издание сообщает, что отказ от них приведет к значительному повышению цен, «по крайней мере до тех пор, пока откуда-то не пойдут другие поставки энергоносителей».

Автор материала указал на то, что страны-члены ОПЕК могли бы принять решение об увеличении добычи и экспорта нефти в Соединенные Штаты. Однако в настоящее время не наблюдается никаких признаков, что они готовы заменить российские поставки в США.

По словам директора Института государственной политики Payne Institute в штате Колорадо Моргана Базилиана, ближневосточные поставщики энергоресурсов не пытаются помочь американской стороне справиться с последствиями антироссийских санкций.

По мнению Базилиана, представления о том, что отказ Соединенных Штатов от российской нефти может привести к энергетической независимости Вашингтона являются «глубоко ошибочными.»

Президент США Джо Байден во вторник, 8 марта, подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из России и новые инвестиции в российский энергетический сектор. К ввозу в США запретили сырую нефть, нефтепродукты, нефтяное топливо и масла, а также продукты их перегонки, сжиженный природный газ, уголь и угольную продукцию.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что отказ США от российских энергоносителей приведет к значительным колебаниям на мировых рынках, а также негативно отразится на интересах компаний и потребителей, прежде всего в Соединенных Штатах.

Экономика,Анатолий Антонов,Джозеф Байден,ОПЕК,
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