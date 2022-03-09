Финансист назвал «честный» курс рубля

В настоящее время сложно достоверно оценивать честный курс рубля к доллару, сообщает «Прайм» со ссылкой на исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артёма Тузова.

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По его словам, на курс валюты влияет и её обеспеченность золотовалютными резервами страны-эмитента, однако западные страны частично заморозили их у России. Если действительно около трети золотовалютных резервов заморожено и они больше не могут выступать обеспечением рубля, то справедливым курсом можно считать 85-95 рублей за доллар, заявил эксперт.

Ещё до появления новых санкций Запада курс рубля к доллару был занижен. В то время, с точки зрения экономики, курс должен был быть в 62 рубля за доллар, отметил Тузов.

Напомним, Банк Росси ввел ограничения, в рамках которых кредитные организации не будут продавать наличную валюту гражданам. А поменять ее на рубли можно будет без ограничений. Мера будет действовать с 9 марта по 9 сентября 2022 года.