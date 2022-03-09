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17 минут назад

Еврокомиссия полностью откажется от энергоресурсов из России

Елена Прошина

Еврокомиссия (ЕК) предложила странам, входящим в Евросоюз, план полного отказа от российского угля, нефти и газа, который должен быть реализован «задолго до 2030 года», следует из документа под названием REPower EU.

Еврокомиссия полностью откажется от энергоресурсов из России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

ЕК также разработала план по сокращению зависимости стран Евросоюза от поставок российского газа на 67% до конца 2022 года. С этой целью Еврокомиссия предлагает наладить импорт этого топлива из других стран. Также не исключается переход на возобновляемый газ, замена систем обогрева и генерации энергии.

Кроме того, в документе говорится о планируемом присоединении Украины к европейской энергосети. Это должно произойти в кратчайшие сроки.

В Еврокомиссии признают, что ЕС столкнется с огромными трудностями. Но в высшем органе исполнительной власти Европейского союза уверены, что Россия использует свои доминирующие позиции экспортера энергоресурсов в страны ЕС для оказания на сообщество политического давления.

В настоящее время, по данным Еврокомиссии, поставляемый из России газ обеспечивает 40% всего потребляемого газа ЕС. Также на долю Москвы приходится 27% рынка нефти Евросоюза и 46% рынка угля.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
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